В Нью-Йорке школы запретили детям одеваться на Хэллоуин в костюмы из «Игры в кальмара»

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В Нью-Йорке несколько начальных школ запретили детям на Хэллоуин одеваться в костюмы из сериала «Игра в кальмара». Они обеспокоены тем, что это может спровоцировать насилие.

Об этом пишет BBC.

Руководители школ отметили, что такие костюмы будут неуместны. В некоторых школах в США существуют правила по костюмам на Хэллоуин. Они не должны включать предметы, которые можно воспринять за оружие, а также не должны быть «слишком кровавыми или страшными».

По словам правоохранителей, некоторые ученики начали воспроизводить в школах игры из этого сериала во время перерывов, поэтому директора предупредили родителей, что подобные игры недопустимы, потому что они связаны с насилием.