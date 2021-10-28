В Нью-Йорке школы запретили детям одеваться на Хэллоуин в костюмы из «Игры в кальмара»
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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В Нью-Йорке несколько начальных школ запретили детям на Хэллоуин одеваться в костюмы из сериала «Игра в кальмара». Они обеспокоены тем, что это может спровоцировать насилие.
Об этом пишет BBC.
Руководители школ отметили, что такие костюмы будут неуместны. В некоторых школах в США существуют правила по костюмам на Хэллоуин. Они не должны включать предметы, которые можно воспринять за оружие, а также не должны быть «слишком кровавыми или страшными».
По словам правоохранителей, некоторые ученики начали воспроизводить в школах игры из этого сериала во время перерывов, поэтому директора предупредили родителей, что подобные игры недопустимы, потому что они связаны с насилием.
- Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» за первый месяц принес компании Netflix $891,1 миллиона. На производство сериала (всего один сезон) Netflix потратила $21,4 миллиона. В среднем по $2,4 миллиона за эпизод.
- Из-за «взрывного трафика» южнокорейский интернет-провайдер SK Broadband подал иск против Netflix — компании пришлось увеличить расходы на техобслуживание сети (трафик увеличился в 24 раза). Также из-за его популярности у компании Vans резко выросли продажи белых кедов без шнурков (слипонов) — на 7 800%.