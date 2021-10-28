ДТП в Харькове: суд арестовал 16-летнего водителя Infiniti на два месяца
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Киевский районный суд Харькова отправил на 60 дней в СИЗО 16-летнего водителя Infiniti Николая Харьковского, которого следствие считает виновным в смертельном ДТП.
Суд удовлетворил прошение прокуратуры в полном объеме. Харьковский арестован без права внесения залога.
Защита подозреваемого просила круглосуточный домашний арест с возможностью внесения залога, ссылаясь на то, что Харьковский несовершеннолетний и не получил полную медицинскую помощь — у него открытая рана головы.
Сам Харьковский выступая в суде заявил, что сожалеет о произошедшем и просил прощения у потерпевших.
«Хочу попросить у всех прощения, что произошла данная ситуация. Я не хотел, чтобы так случилось, полностью приношу свои извинения. Полностью сожалею, что так вышло. Я никогда не скрывался от ответственности», — заявил подсудимый.
Прокуратура сообщила, что во отношении родителей Харьковского будет проверка из-за того, что они позволяли несовершеннолетнему сыну без прав ездить на авто.
- ДТП произошло в Харькове 26 октября 2021 года около 20:40 в районе перекрестка улиц Гагарина и Одесской. 16-летний водитель Infiniti пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с машиной Chevrolet. Скорость Infiniti превышала 100 км/ч. В результате аварии водитель Chevrolet погиб на месте. Трое пассажиров Infiniti — двое мужчин 19 лет и 16-летняя девушка с тяжелыми травмами были доставлены в больницу.
- Ранее Харьковский был судим. В 2019 году он стрелял из травматического пистолета в подростка и женщину. Тогда он получил 1 год условно. В сентябре этого года на него составили протокол и штрафовали за отсутствие водительских прав. Харьковский в своих соцсетях утверждал, что его «отмажут» и всячески хвастался опасной ездой на авто. Infiniti, на котором он попал в ДТП, принадлежит его матери.