В США людям с ослабленным иммунитетом разрешили вводить четвертую дозу вакцины от коронавируса

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health.mil

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) допустил возможность введения четвертой дозы вакцины от коронавируса людям с ослабленным иммунитетом.

Соответствующие рекомендации опубликовали на сайте CDC 27 октября.

«Люди с умеренным и тяжелым иммунодефицитом в возрасте от 18 лет, завершившие курс прививки мРНК-вакциной против COVID-19 и получившие дополнительную дозу мРНК-вакцины, могут получить бустерную дозу через 6 месяцев после третьей вакцинации», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что четвертой дозой может быть вакцина от Pfizer-BioNTech, Moderna или Janssen.