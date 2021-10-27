Минобороны опровергло информацию о сокращении численности ВСУ

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Министерство обороны отрицает планы по сокращению штатов в ВСУ, а запрет принимать офицеров на службу запаса объясняют запланированным перемещением между частями имеющихся офицеров.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Дело в том, что после публикации этого распоряжения в СМИ появилась информация, что такие планы связаны с сокращением ряда офицерских должностей и переводом на другие вакантные должности. Однако министерство отрицает это.

«К новому учебному году в течение октября-ноября в Вооруженных силах Украины осуществляется реализация плана перемещения на должности и резерва для продвижения по службе, а также назначения и перемещения военнослужащих в условиях особого периода», — говорится в сообщении.

Это решение призвано упорядочить работу по комплектованию боевых воинских частей и подразделений младшими офицерами и отдать предпочтение людям этой категории на прохождение военной службы.

Принятие людей офицерского состава на военную службу по контракту возобновится после выполнения упомянутого распоряжения.