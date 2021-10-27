Министр Ляшко: В Украине по крайней мере одной дозой вакцинировались 30% взрослого населения
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- Алексей Ярмоленко
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Jens Schlueter / Stringer / Getty Images
Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что уже 30% взрослого населения в Украине вакцинировались по крайней мере одной дозой. За сутки 26 октября сделали рекордное количество прививок.
Об этом он сообщил на брифинге.
«Сегодня в Украине сделали рекордное количество прививок антиковидной вакциной, за сутки — 291 293. Благодаря этому мы достигли цифры в 30% взрослого населения (по данным Госстата), которые вакцинированы хотя бы одной дозой», — сказал Ляшко.
По данным Минздрава, 26 октября в Украине 212 тысяч человек получили первую дозу вакцины, а 79 тысяч — вторую.
- Министерство здравоохранения приказом от 13 октября разрешило вакцинировать от коронавируса детей в возрасте от 12 лет. В Национальной технической группе экспертов по иммунизации (НТГЭИ), чью рекомендацию утвердил Минздрав, сегодня, 27 октября, дали разъяснения по этому приказу. Рекомендуется вакцинировать всех детей в возрасте от 12 лет Comirnaty от Pfizer/BioNTech, независимо от принадлежности к группе риска. Дети, которым не угрожает по состоянию здоровья тяжелая форма коронавируса, могут получить прививку только при наличии вакцины.