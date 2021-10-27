В США запретили работу одного из трех крупнейших операторов Китая из-за угрозы безопасности

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США отозвали американскую лицензию, выданную подразделению China Telecom Ltd. — одному из трех крупнейших китайских государственных операторов связи, который обслуживает сотни миллионов клиентов в 110 странах. В течение 60 дней оператор должен прекратить оказание услуг в США.

Об этом сообщает «Голос Америки».

Члены Федеральной комиссии по связи приняли единогласное решение в отношении China Telecom (Americas) Corp. из-за угрозы национальной безопасности. Контроль оператора со стороны правительства КНР опзволяет китайским спецслужбам «получать доступ, хранить, нарушать или неправильно направлять американские коммуникации, а также заниматься шпионажем».

Представитель китайской компании, которая оказывала услуги в США почти 20 лет, назвал решение «разочаровывающим», но отметил, что руководство компании будет искать пути, чтобы продолжить работу.

Решение США принято на фоне обострения отношений с Китаем из-за вопросов Тайваня, Гонконга, прав человека и технологий. Администрация президента Джо Байдена, вероятнее всего, решила продолжить кампанию по ограничению доступа китайским компаниям к технологиям и рынкам США, которую начала администрация Дональда Трампа.