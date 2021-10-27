Киевский завод «Большевик» продали на аукционе за 1,42 миллиарда гривен
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Wikipedia / Kiyanka
На аукционе Фонда государственного имущества продали «Первый киевский машиностроительный завод» (бывший завод «Большевик») в рамках большой приватизации.
Трансляция аукциона велась на YouTube-канале фонда.
Стартовая цена торгов — 1,39 миллиарда гривен. Каждый участник мог повышать цену на 20 миллионов. В итоге завод продали за 1 429 017 000 гривен ООО «Дженерал Комерс» — ее конкурентами были компании «Инвест новации» и «ИДК Каскад».
Компания получила контрольный пакет акций завода (100%), который был основан в 1881 году. По условиям приватизации, утвержденным Кабмином, новый владелец должен инвестировать в модернизацию не менее 57 миллионов гривен в течение трех лет. Также владелец должен погасить долги в размере свыше 400 миллионов гривен и сохранить часть потенциального производства на площадке в Киеве или Жашкове.
Теперь победитель в течение 10 дней должен подписать договор купли-продажи и в течение 30 дней перечислить деньги в государственный бюджет. Дальше начнется этап развития завода.
Это первый успешный объект большой приватизации за последние 15 лет, заявили в Фонде. Последним крупным объектом была «Криворожсталь» («АрселорМиттал»).
- Компания «Дженерал Комерс» зарегистрирована в 2018 году. Ее руководитель — Игорь Хижняк. Основной вид деятельности — неспециализированная оптовая торговля. Уставный капитал — 4 110 гривен. Учредителями компании указаны Владимир Долгополов, кипрская компания «АБ Пиллар Холдингз Лимитед» и инвестфонд «Ларам Систем» (Киев).
- В декабре правительство утвердило перечень госпредприятий, подлежащих приватизации. В 2021 году правительство планирует продать Одесский припортовый завод, завод «Большевик», Объединенную горно-химическую компанию, «Президент-отель» в Киеве, а также «Центрэнерго». К продаже готовят также несколько облэнерго и теплоэлектроцентралей.