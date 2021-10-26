Bloomberg: Россия, опасаясь снижения спроса на поставки «Газпрома», хочет уменьшить цену на газ для Европы
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- София Телишевская
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Каролина Ускакович / Антон Пчелкин / «Бабель»
В долгосрочной перспективе Россия хочет на 60% снизить цену на поставляемый в Европу газ (до $300—400 за тысячу кубометров).
Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на два источника, располагающих сведениями о российской энергетической политике.
Так, издание уверяет, что слишком продолжительное «газовое ралли» может сильно снизить, а то и уничтожить спрос на поставку голубого топлива от «Газпрома».
Сейчас тысяча кубометров газа на Лондонской бирже ICE стоит $1 090. Однако, по данным одного из источников Bloomberg, Россия хочет опустить цену до $300—400 за тысячу кубометров, чтобы сохранить свою «хватку» на рынке Европы в условиях, когда страны переходят на зеленую энергетику.
В то же время второй источник утверждает, что ценовой диапазон будет колебаться от $200 до $400.
Напомним, Украина предлагает Европе дополнительный транзит 55 миллиардов кубометров газа по «специальным условиям».
- В середине сентября цена на газ в Европе выросла до $850 за тысячу кубометров. Впоследствии она достигла почти $2 000. Причина столь высокой цены — ограниченные запасы газа в подземных хранилищах Европы.
- Правительства ряда стран Европейского Союза требуют расследовать ситуацию. В Администрации президента США Джо Байдена прогнозируют, что Европе этой зимой не хватит газа.
- Президент РФ Владимир Путин обвинил Еврокомиссию в резком росте цены на газ. Также в Кремле заявили, что для наращивания транзита через Украину Европа должна увеличить закупку газа.