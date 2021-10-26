На Донбассе от осколочного ранения погиб мастер-сержант Георгий Халиков

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На Донбассе в результате вражеских артиллерийских обстрелов погиб украинский военный — мастер-сержант Георгий Халиков.

Об этом сообщает Полтавский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

«Выполняя боевую задачу, верный военной присяге, в результате артиллерийского обстрела пророссийскими наемниками украинских позиций погиб украинский воин — мастер-сержант Халиков Георгий Журович», — говорится в сообщении.

В штабе ООС 26 октября сообщали о семи обстрелах со стороны боевиков. В результате агрессии в зоне ответственности ОТГ «Восток» один воин погиб, а другой получил осколочное ранение.

Утром 26 октября представители незаконных вооруженных формирований РФ совершили минометный обстрел поселка Гранитное Волновахского района. Обстрел повредил шесть жилых домов. Чтобы сохранить жизни воинов и гражданского населения, в ответ ВСУ впервые подняли БПЛА Bayraktar и уничтожили артиллерию боевиков.