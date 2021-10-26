НАПК не выявило нарушений в декларации Зеленского
- Автор:
- Олег Панфилович
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Пресс-служба Офиса президента Украины
Национальное агентство по предотвращению коррупции завершило проверку и не выявило нарушений в декларации президента Владимира Зеленского.
Об этом сообщает пресс-служба агентства.
Среди прочего, агентство проверяло причастность Зеленского к офшорной компании Maltex Multicapital Corp., зарегистрированной в налоговой службе Британских Виргинских Островов.
«Декларант предоставил запрашиваемые пояснения и документы. НАПК также направило запросы в органы Британских Виргинских Островов и Белиза. По состоянию на последний день полной проверки НАПК не получило от упомянутых органов информацию», — говорится в сообщении.
Проверяли и дом, расположенный в Форте-дей-Марме (Италия) и принадлежащий компании San Tommaso SRL, конечным бенефициарным владельцем которой является жена Зеленского.
«Согласно сведениям, предоставленным собственником объекта, в течение 2020 года субъект декларирования и члены его семьи не пользовались этой недвижимостью, и в течение отчетного периода здание использовалось юридическим лицом в хозяйственной деятельности», — пояснили в НАПК.
- 3 октября 2021 года 650 журналистов со всего мира опубликовали 12 миллионов документов о владельцах офшоров. Там фигурируют около 35 действующих и бывших глав государств и более 300 чиновников. Утечка документов произошла из компаний, работающих, в частности, на Британских Виргинских Островах и Кипре, в Панаме, Белизе, Сингапуре, ОАЭ и Швейцарии.
- В расследовании фигурируют компании президента Зеленского и бизнесмена Коломойского, от которого «кварталовцы» получили около $40 миллионов, когда студия «Квартал 95» начала сотрудничать с телеканалом «1+1». Также в расследовании есть данные о схемах помощника президента Сергея Шефира, олигарха Рината Ахметова, бывшего совладельца ПриватБанка Геннадия Боголюбова и других.
- В Офисе президента заявили, что в документах ничего компрометирующего нет.