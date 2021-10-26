Китай закрыл 4-х миллионный город для сдерживания COVID-19, а в Гонконге ужесточили и так суровый карантин

Новости

Власти Китая для сдерживания распространения коронавируса закрыли жилые районы всех типов в городе Ланьчжоу, в котором проживает 4 млн людей.

Как сообщает «Синьхуа», в городе за последнюю неделю зафиксировали 39 зараженных коронавирусом. В самой провинции Ганьсу — 51.

Власти распорядились провести третий раунд общегородского тестирования на COVID-19. В каждом жилом комплексе будет оставлен только один вход. Перемещения жителей будут строго контролироваться, за исключением особых обстоятельств.

Тем временем The New York Times передает, в Гонконге ужесточают одни из самых жестких в мире карантинные правила. В первую очередь они коснутся въезда из-за границы, что может еще больше подорвать статус города как глобального финансового центра.

Власти Гонконг требует, чтобы люди, прибывающие из стран Европы и США, которые находятся в зоне «высокого риска», провели 21 день на карантине. Остальные должны быть на карантине 14 дней. Пропустить карантин могут только люди из материкового Китая.

Небольшие исключения останутся в силе для людей, чья работа связана с ежедневными потребностями Гонконга в транспортировке и отгрузке товаров.

Власти при этом «понимают» недовольство иностранцев и лиц, вовлеченных в финансовый сектор, но будут идти по пути рекомендаций Китая.

Накануне Азиатская ассоциация ценных бумаг и финансовых рынков призвала Гонконг ослабить правила карантина. Почти половина ее членов уже рассматривают возможность перевода сотрудников и операций за границу.