Национальный художественный музей выпустит цифровую NFT-коллекцию украинского искусства. Ее продадут

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Национальный художественный музей Украины в сотрудничестве со стартапом STAMPSDAQ выпустит цифровую NFT-коллекцию украинского искусства, которую выставят на продажу.

Об этом музей сообщил в своем Facebook.

В начале 2022 года STAMPSDAQ запустит торговую площадку, на которой выставят NFT-версии картин Александра Мурашко, Александры Экстер, Всеволода Максимовича, Николая Пимоненко и многих других классиков украинского искусства.

Музей показал некоторые из оригиналов работ, вошедших в NFT-коллекцию.

NFT-коллекция будет работать на основе технологии блокчейна и будет иметь 5 степеней редкости: обычный, редкий, суперредкий, ультраредкий и уникальный. Уровни неповторимости будут отличаться анимационными элементами каждой работы — по сути, полотна «оживут» в онлайн-формате.

«Это возможность стать меценатом музея, ведь от каждого приобретенного NFT-токена музей будет получать роялти — 10% стоимости токена, что станет весомой поддержкой наших будущих проектов», — отметили в музее.