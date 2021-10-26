Facebook Papers: Цукерберг назвал архив от СМИ скоординированной клеветой

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Основатель Facebook Марк Цукерберг считает публикацию СМИ архива внутренних документов компании, так называемое «Досье Facebook», скоординированной клеветой.

На свой странице в Facebook он опубликовал заявление, с которым ранее выступил перед сотрудниками компании.

Цукерберг считает публикацию попыткой «представить искаженную картину» о компании, а СМИ винит в недобросовестной критике.

«Добросовестная критика помогает нам стать лучше. На мой взгляд, то, что мы видим сейчас, это скоординированные усилия по выборочному использованию утекших документов с целью представить искаженную картину о нашей компании», — написал Цукерберг.

Также глава Facebook заявил о необходимости госрегулирования в некоторых вопросах, поскольку компании часто приходится принимать сложные решения.

«Когда мы принимаем решения, нам нужно балансировать между понятиями социальной справедливости, такими как свобода слова и снижение вредоносного контента или между внедрением шифрования для конфиденциальности и оказанием помощи органам правопорядка [...]. Речь в первую очередь идет не о нашем бизнесе, а о соблюдении баланса между сложными социальными ценностями. Я неоднократно призывал к регулированию, чтобы внести ясность, поскольку не думаю, что компании должны сами принимать столь много подобных решений», — заявил Цукерберг.