Торговля людьми, цензура и пагубные алгоритмы. Семнадцать изданий опубликовали внутренние документы Facebook

Stock Catalog / Flickr

Семнадцать американских и еще ряд европейских изданий начали массово публиковать внутренние документы компании Facebook, которые им предоставила бывшая сотрудница Фрэнсис Хауген. Этот проект назвали The Facebook Papers.

Соответствующую информацию опубликовали The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post, Bloomberg, Politico, NBC News, CNBC, CNN, The Verge, Wired и другие. Эти же медиа и принимали участие в расследовании.

Сама Фрэнсис называет себя обличителем коррупции. После окончания работы она унесла тысячи внутренних документов, свидетельствующих, что Facebook годами пренебрегал безопасностью пользователей ради получения прибыли. Ранее Фрэнсис свидетельствовала в Конгрессе США, где заявила, что компания знала о вредном влиянии Facebook и Instagram на детей, но скрывала это от общества и инвесторов.

Опубликованные сегодня в медиа материалы также описывают этические проблемы и попытки скрыть информацию о работе компании. Так, Facebook молчал о вреде алгоритмов соцсетей для психики человека, о договоренностях Цукерберга с вьетнамскими коммунистами, о торговле людьми и отсутствии модерации контента с насилием.

Выбирая между «хорошо для общества» и «хорошо для компании», Facebook всегда выбирала второе, уверяет Хауген.

Особенно компанию критикуют за то, что она направила более 87% ресурсов по преодолению дезинформации на США и только 13% — на другие страны. То есть за пределами США модерация контента, который порождал насилия и ненависть практически не осуществлялась.

В то же время сам основатель компании Марк Цукерберг обманывал Конгресс, говоря, что Facebook удаляет 94% контента, который порождает ненависть на разной почве. Поэтому в странах Азии и регионах, где идет гражданская война Facebook стал платформой для разжигания вражды и торговли людьми. Кроме того, алгоритмы работали таким образом, что они сами продвигали и популяризировали группы с таким контентом.

Рядом с этим по требованию коммунистической партии Вьетнама Facebook накладывал цензуру на оппозицию, чтобы не потерять азиатский рынок.

В ответ на публикации СМИ компания заявила, что медиа сместили акцент и подали компанию только в негативном свете.

«Эти истории основаны на неверном посыле. Да, мы — бизнес и мы зарабатываем деньги, но думать, что мы это делаем за счет безопасности или благосостояния людей, значит не понимать того, на чем сосредоточены наши коммерческие интересы. Правда в том, что мы инвестировали 13 млрд долларов и имеем более 40 тысяч сотрудников для единственной цели — чтобы люди были в безопасности, когда пользуются Facebook», — говорится в сообщении.

Какой бы ни была реакция компании, но публикация материалов уже начала снижать акции Facebook.