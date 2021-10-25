Патриарха Варфоломея выписали из больницы. Накануне ему стало плохо во время визита в США
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- София Телишевская
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Ecumenical Patriarchate / Flickr
Вселенского патриарха Варфоломея выписали из университетской больницы Джорджа Вашингтона, куда он попал накануне. В дальнейшем священнослужитель продолжит свой 12-дневный визит в Соединенные Штаты.
Об этом сообщил архиепископ Американский Елпидофор.
«Рад объявить, что его святейшество только что покинул больницу. Он чувствует себя хорошо и готов продолжить официальный апостольский визит», — сообщил архиепископ.
На второй день своего визита в США 81-летний патриарх почувствовал себя плохо перед посещениям службы в соборе Святой Софии. На его самочувствие повлиял длительный перелет в США и очень насыщенный график.
Тогда пресс-служба Греческой православной архиепархии Америки сообщила, что патриарх Варфоломей ночь пробудет под наблюдением медиков.
23 октября патриарх Варфоломей впервые с 2009 года прибыл в США с 12-дневным визитом.
- 20 августа этого года Вселенский патриарх также находился с визитом в Киеве.