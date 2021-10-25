В Украине за неделю госпитализировали рекордное количество COVID-пациентов. Минздрав обещает доплаты для этих больниц

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Пресс-служба Офиса президента Украины

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко на совещании в Офисе президента заявил, что Национальная служба здоровья увеличит выплаты для больниц, которые лечат больных коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«НСЗУ увеличит тариф для больниц по оказанию помощи пациентам с коронавирусной болезнью, поскольку соответствующий пакет услуг включает также обеспечение больных кислородной поддержкой», — отметил Ляшко.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что сейчас в Украине 339,5 тыс. активных больных. Кроме того, на прошлой неделе медики госпитализировали рекордное количество пациентов — 33 551.

На совещании также обсудили вопросы развертывания дополнительных мест в медучреждениях для оказания помощи больным с COVID-19.