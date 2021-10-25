Правозащитная организация Amnesty International закрывает офисы в Гонконге из-за закона о нацбезопасности
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Laurel Chor / Getty Images
Международная правозащитная организация Amnesty International закроет свои офисы в Гонконге из-за принятия закона о национальной безопасности — он делает «практически невозможным» ее деятельность.
Об этом говорится в заявлении организации от 25 октября.
Amnesty работает в Гонконге более 40 лет и руководит двумя офисами: один ориентирован на город, а другой — на регион в целом. Местный офис закроется до 31 октября, а региональный офис переедет до конца года (куда именно — пока неизвестно).
Напомним, что закон о национальной безопасности в Гонконге криминализирует «сепаратизм, подрывную деятельность, терроризм и сговор с иностранными силами». Критики говорят, что он направлен на подавление инакомыслия, но Китай говорит, что он назначен «для поддержания стабильности».
Глава международного совета Amnesty Анджула Мья Сингх Байс заявила, что из-за этого закона в Гонконге распустили менее 35 правозащитных групп.
«Это решение, принятое с тяжелым сердцем, было продиктовано законом о национальной безопасности Гонконга, который фактически лишил правозащитные организации в Гонконге возможности работать свободно и без страха серьезных репрессий», — сказала она.
Amnesty International — это неправительственная организация, которую основали в Великобритании в 1961 году. Она исследует и предупреждает нарушения прав человека, а также помогает тем, чьи права уже были нарушены. Эта организация действует и в Украине, вот сайт.
30 июня 2020 года парламент Китая принял закон об усилении спецслужб в Гонконге. «Закон о национальной безопасности» расценивают как ответ на протесты 2019 года. Новый закон декларирует усиление борьбы с сепаратизмом, терроризмом и заговорами с участием иностранных правительств.
- Сенат США одобрил санкции против Китая за «подрыв независимости» Гонконга. Тайвань заявил о готовности помогать гонконгцам, которые подверглись преследованиям, а Великобритания предоставит им убежище. Помощь жителям Гонконга пообещала и Австралия. Китай в ответ заявил, что предоставление убежища гонконгцам — это нарушение международного права.
- У Гонконга особый статус с правами широкой автономии. До 1997 года он был британской колонией. Затем его передали Китаю по договору, одним из ключевых пунктов которого был принцип «одна страна, две системы». Пекин брал на себя вопросы обороны и внешней политики, а Гонконг оставлял за собой контроль над законодательством, полицией, финансовой системой и иммиграционной политикой, а также сохранял членство в международных организациях.