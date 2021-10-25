Колумбия экстрадирует в США наиболее разыскиваемого наркобарона страны, которого сравнивают с Эскобаром
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Колумбия экстрадирует в США наиболее разыскиваемого в стране наркоторговца Дайри Антонио Усугу по прозвищу «Отониель», которого схватили 24 октября.
Об этом сообщает BBC.
Он возглавлял крупнейшую преступную группировку страны и в течение многих лет находился в списке людей, наиболее разыскиваемых Агентством США по борьбе с наркотиками. Американские чиновники назначали награду за его голову в размере $5 миллионов. В США его обвиняют в ввозе в страну не менее 73 тонн кокаина в период с 2003 по 2014 год.
Перед экстрадицией Отониель будет находиться на военной базе в столице, городе Богота.
Напомним, что наркобарона задержали в департаменте Антиокия на северо-западе Колумбии, недалеко от границы с Панамой. Операцию проводила армия совместно с авиацией. Президент сравнил его задержания «с падением Пабло Эскобара».
Отониель — лидер крупнейшего наркокартеля страны «Клан залива», который считается самой могущественной преступной группировкой Колумбии. Он занимается контрабандой наркотиков и людей, незаконной добычей золота и вымогательством. «Клан залива» контролирует многие маршруты поставок наркотиков, которые используются для контрабанды наркотиков из Колумбии в США и даже в Россию.
По данным правоохранителей, в «Клане залива» примерно 1 800 вооруженных членов, которых в основном набрали из крайне правых военизированных формирований.
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