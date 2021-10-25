В Черновцах суд вынес приговор одному из главарей группировки «Восток» в составе «ДНР»
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Martin Trabalik / SOPA Images / LightRocket via Getty Images
Шевченковский районный суд Черновцов заочно приговорил к 10 годам лишения свободы боевика с позывным «Миха», который является одним из главарей террористической группировки «Восток» в составе «ДНР».
Об этом сообщает СБУ.
По данным следствия, уроженец города Макеевка (Донецкая область) присоединился к боевикам «Востока» в 2014 году. Он сразу начал продвигаться по «карьерной лестнице» — от командира взвода до первого заместителя начальника штаба полка.
Боевик принимал активное участие в боях. Он воевал вблизи Донецкого аэропорта, Ясиновки, Красного Партизана, Пантелеймоновки, в Авдеевке, Песках и Савур-Могиле. За бои он получил несколько «наград».
Следствие установило, что «Миха» сотрудничает с российской разведкой и часто ездит в Россию.
Суд признал его виновным в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК). Боевик объявлен в розыск.
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