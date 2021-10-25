Азербайджан построил в Нагорном Карабахе международный аэропорт. Его откроет президент Турции
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- Алексей Ярмоленко
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SOPA Images / Contributor
Власти Азербайджана построили новый международный аэропорт в одном из освобожденных городов Нагорного Карабаха — его откроют в городе Физули.
Об этом пишет Daily Sabah.
Международный аэропорт в Физули запустят 26 октября. На открытие приедет даже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он будет в стране с однодневным визитом.
В сентябре Азербайджан проводил тестовые полеты из Баку в Физули. Время в пути занимает 35 минут. Новый аэропорт планируют активно использовать для перевозки грузов.
- В январе лидеры Армении, Азербайджана и России провели переговоры в Москве, по итогам которых было подписано совместное заявление сторон о развитии Нагорного Карабаха. Азербайджан в 2021 году выделит $1,3 миллиарда на восстановление региона Нагорного Карабаха.
- В ночь на 10 ноября 2020 года премьер-министр Армении Никол Пашинян и президенты Азербайджана Ильхам Алиев и России Владимир Путин подписали совместное заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе, которая длилась полтора месяца (с 27 сентября). Стороны понесли значительные потери — тысячи убитых военных и сотни раненых гражданских при обстреле городов. Азербайджан в этой войне получил в боях 40% территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, включая город Шуша.