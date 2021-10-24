Папа Римский призвал саммит G20 признать неравенство стран в доступе к медицине
- Автор:
- София Телишевская
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Catholic Church England and Wales / Flickr
Папа Римский Франциск призвал лидеров «Большой двадцатки» обсудить на саммите G20 вызовы, которые возникнут перед человечеством в мире после пандемии коронавируса, и признать неравенство в доступе к вакцине.
Об этом сообщает VaticanNews.
Понтифик подчеркнул, что богатые и бедные страны имеют «асимметричный» доступ к медицине и возможностям преодолеть пандемию и ее последствия.
По его мнению, встреча лидеров государств и правительств самых богатых стран мира должна «уменьшить напряжение на глобальном уровне перед лицом эскалации насилия».
Глава Католической церкви считает, что пришло время перейти от слов к действиям и четко определить угрозы и последствия пандемии, после чего совместно преодолевать их.
«Партия разыгрывается именно сейчас. Выйти из пандемии сможем только вместе. А поэтому нужно назвать по имени и фамилии трудности, которые человечество призвано преодолевать в период после пандемии», — говорит Франциск.
Саммит G20 пройдет в Риме с 30 по 31 октября. В перечень членов «Большой двадцатки» входят 19 стран и Европейский Союз. Логотипом саммита станет «Витрувианский человек» Леонардо да Винчи — как символ гармонии и гуманизма.
- В 2020 году из-за пандемии лидеры G20 проводили виртуальный саммит, по итогам которого призвали мир объединить усилия в борьбе с коронавирусом. Также лидеры договорились заморозить долги бедных стран до середины 2021 года.
- По итогам саммита в Осаке 2019 года лидеры стран «Большой двадцатки» приняли декларацию, которой обязались не предоставлять политическое убежище тем, кто скрывается от наказания за коррупционные действия.