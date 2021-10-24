США раскритиковали КНДР за испытания баллистических ракет и призвали к диалогу
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- София Телишевская
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Loco Steve / Flickr
Специальный представитель США в вопросах Северной Кореи Сунг Ким призвал Пхеньян прекратить испытания баллистических ракет. Посол назвал их контрпродуктивными и тревожными, передает Deutsche Welle.
«Нашей целью остается полная денуклеаризации Корейского полуострова. Мы по-прежнему готовы к встрече с КНДР без предварительных условий, и мы ясно дали понять, что Соединенные Штаты не имеют враждебных намерений по отношению к КНДР», — утверждает Сунг Ким.
Администрация Джо Байдена неоднократно заявляла, что открыта для переговоров с КНДР, но Пхеньян исключительно критикует Штаты за враждебную политику и санкции против него.
Напомним, Северная Корея подтвердила, что 19 октября запустила в Японское море баллистическую ракету. Таким образом КНДР испытала новую баллистическую ракету, которая запускается с подводных лодок.
- Северная Корея продвигает свои ракетные испытания, поскольку Южная Корея также разрабатывает собственное оружие, что, по мнению наблюдателей, превратилось в своеобразные гонки на Корейском полуострове. Сеул недавно представил ракету, которая запускается с подводных лодок, и на этой неделе проводит крупнейшую оборонную выставку в Южной Корее. Также в ближайшее время Корея планирует запустить собственную космическую ракету.
- Северная и Южная Корея технически все еще находятся в состоянии войны, так как мирное соглашение не было достигнуто после окончания корейской войны в 1953 году. Север неоднократно обвинял Южную Корею в двойных стандартах военной деятельности. Южная Корея недавно запустила свою первую баллистическую ракету с подводной лодки для сдерживания «провокаций» Северной Кореи. США призывают Северную Корею отказаться от своего ядерного оружия.
- В августе этого года сообщалось, что Северная Корея, вероятно, перезапустила ядерный реактор в Йонбене, который производил плутоний, как считается, для ядерного оружия.