США раскритиковали КНДР за испытания баллистических ракет и призвали к диалогу

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Специальный представитель США в вопросах Северной Кореи Сунг Ким призвал Пхеньян прекратить испытания баллистических ракет. Посол назвал их контрпродуктивными и тревожными, передает Deutsche Welle.

«Нашей целью остается полная денуклеаризации Корейского полуострова. Мы по-прежнему готовы к встрече с КНДР без предварительных условий, и мы ясно дали понять, что Соединенные Штаты не имеют враждебных намерений по отношению к КНДР», — утверждает Сунг Ким.

Администрация Джо Байдена неоднократно заявляла, что открыта для переговоров с КНДР, но Пхеньян исключительно критикует Штаты за враждебную политику и санкции против него.

Напомним, Северная Корея подтвердила, что 19 октября запустила в Японское море баллистическую ракету. Таким образом КНДР испытала новую баллистическую ракету, которая запускается с подводных лодок.