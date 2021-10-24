«Это сравнимо с падением Эскобара». В Колумбии задержали самого разыскиваемого наркобарона страны

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Полиция Колумбии задержала лидера крупнейшего наркокартеля страны «Клан залива» Дайро Антонио Усугу по прозвищу Отониэль.

Об этом пишет BBC.

О его поимке в видеообращении объявил президент Колумбии Иван Дуке. «Это самый серьезный удар по наркоторговле в нашей стране в этом веке. Этот удар можно сравнить только с падением Пабло Эскобара в 1990-х годах», — заявил президент Колумбии. Операция проводилась совместно с армией и авиацией, погиб один из правоохранителей. 50-летнего Дайро Усугу задержали в департаменте Антьокия на северо-западе Колумбии, недалеко от границы с Панамой.

Усуга считался самым разыскиваемым наркобароном Колумбии. Местные власти обещали вознаграждение в размере $800 тысяч за информацию о его местонахождении, США назначили награду в размере $5 миллионов. Задержанному наркобарону грозит экстрадиция в США.

«Клан залива» считается самой могущественной преступной группировкой Колумбии. Он занимается контрабандой наркотиков и людей, незаконной добычей золота и вымогательством. «Клан залива» контролирует многие маршруты поставок наркотиков.