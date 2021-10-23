Правительство Австрии одобрило законопроект об «ассистированом самоубийстве». Что он предусматривает
- Автор:
- София Телишевская
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Michel Porro / Getty Images
Кабинет министров Австрии согласовал законопроект о предоставлении гражданам права на пассивную добровольную эвтаназию или «асистоване самоубийство», когда пациент с неизлечимой болезнью самостоятельно принимает смертоносный препарат по лекарственного одобрение и содействие.
Об этом сообщает «Австрийское агентство печати».
Если парламент одобрит законопроект, то с 2022 каждый «желающий» может лично составить «распоряжение о смерти». Право на это будут тяжелобольные или неизлечимо больные люди, которые должны быть совершеннолетними и способными самостоятельно принимать решения.
Для несовершеннолетних «асистоване самоубийство» будет оставаться под запретом.
Также важно, чтобы врач подтвердил, что человек действительно неизлечима и что она сознательно принимает решение. Пассивная эвтаназия — это когда человек получает препарат в аптеке и самостоятельно его принимает, а активная — когда врач делает больному смертельную инъекцию. Последняя сейчас запрещена в Австрии и упомянутый законопроект также не предусматривает разрешения на нее.
«Ассистированое самоубийство» стало возможным в Австрии после того, как Конституционный суд страны в декабре 2020 года постановил, что закон о запрете эвтаназии нарушает право человека на самоопределения. Неконституционным было признано положение о запрете всех видов ассистированого самоубийства. После этого Конституционный суд обязал правительство и парламент Австрии до 1 января 2022 года разработать и принять соответствующее законодательство.
- В марте 2021 Испания стала шестой страной в мире и четвертой в Европе, узаконила эвтаназию. На сегодняшний день эвтаназия в том, или ином виде, узаконена в Бельгии, Нидерландах, Колумбии, Канаде, Люксембурге. В Швейцарии и в некоторых штатах США такие процедуры допускаются, но не узаконены.
- В конце января парламент Португалии одобрил в окончательном чтении законопроект о легализации эвтаназии. Однако в середине марта Конституционный суд заблокировал этот закон, заявив, что он неточно описывает обстоятельства, позволяющие добровольных уход из жизни.