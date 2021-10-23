В столице по жалобе киевлян оштрафовали ресторан Nebos. Он игнорировал правила карантина

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В субботу, 23 октября, за несоблюдение карантина по противодействию распространения коронавируса оштрафовали владельца ресторана Nebos на ул. Малая Житомирская в Киеве.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

«В столице действуют ограничения «оранжевой» зоны, предусматривающие соблюдение масочного режима и социальной дистанции», — напомнил Радуцкий и показал пример, когда полиция по просьбе киевлян проверяет заведение.

По результатам проверки сотрудники полиции составили протокол об административном правонарушении по части первой статьи 43-3. Владельцу заведения грозит штраф от 17 до 170 тысяч гривен. Окончательное решение за судьями.

Во время проверки комиссия выявила несоблюдение масочного режима как посетителями, так и персоналом, отсутствие маркировки для соблюдения социальной дистанции в очереди, не выполнение регулярной влажной уборки помещений, отсутствие температурного скрининга посетителей и работников перед началом рабочей смены, расположение столов ближе 1,5 метров и размещение за ними больше четырех человек.

В то же время Радуцкий отметил, что Киев пока соответствует показателям «оранжевой» зоны, но в ближайшие дни из-за ухудшения эпидситуации может оказаться в «красной» зоне. В КГГА прогнозируют, что ввести жесткие ограничения придется с 27 октября.

Отметим, что на днях вокруг этого ресторана разгорелся скандал из-за того, что заведение в социальных медиа написал о «своей открытости для всех людей» независимо от того вакцинированы они, или нет.

Так, Nebos назвал себя «местом свободных людей», где не требуется маска или вакцинация.