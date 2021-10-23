«Пощады не будет». Генпрокурор взяла под личный контроль все дела о подделке сертификатов вакинации

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Ратынский Вячеслав / УНИАН

Офис генпрокурора берет под личный контроль дела о фальсификации сертификатов о вакцинации от коронавируса и отрицательных ПЦР-тестов.

Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

«Есть такие нарушения закона, которые почему-то кажутся мелкими, но в итоге приводят к непоправимому. Я говорю о тех негодяях, которые торгуют человеческими жизнями. Они, правда, уверовали в то, что продают только бумажки — сертификаты о вакцинации. Но эти, как они наивно полагают, бумажки часто превращаются в свидетельства о смерти», — отметила Венедиктова.

Она отметила, что «пощады не будет», поэтому все производства такого характера ее Офис берет под личный контроль, чтобы все нарушители получили приговор.

По словам генпрокурора, всего в 2021 году на основании собранных доказательств о подделке результатов тестов и документов о вакцинации 104 лицам уже сообщено о подозрении, из них в суд направлено 88 обвинительных актов и «это только начало».

«Я сейчас обращаюсь к тем, кто так или иначе причастен к «индустрии» [подделки сертификатов и тестов], и прошу остановиться, одуматься и все еще раз взвесить. Вас найдут и привлекут к уголовной ответственности. Я обещаю», — подчеркнула Венедиктова.

Также она добавила, что из-за использования поддельного международного COVID-сертификата бывшим народным депутатом Надеждой Савченко и ее сестрой Верой было начато уголовное производство.

Если вы имеете информацию о случаях фальсификации справок, сообщайте на 102 или звоните в киберполицию 0800505170.