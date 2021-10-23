В Раде рассказали, сколько газа Молдова хочет одолжить у Украины и когда должна его вернуть

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Молдова попросила Украину предоставить ей примерно 15 миллионов кубометров газа.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики, нардеп от «Слуги народа» Андрей Герус.

«В наших хранилищах 18,4 млрд куб. метров газа. Объем 15 млн куб. метров — это 0,08% от наших запасов по состоянию на сегодня. Но для Молдовы это критически важный объем уже в ближайшие дни — на период до подписания нового газового контракта», — рассказал он.

По мнению Геруса, предоставление Молдове газа является определенной формой «аварийной помощи» и правильной практикой добрососедских отношений.

В то же время нардеп отметил, что Украина хочет, чтобы Молдова вернула одолженный газ до конца зимы.

«Все-таки за 4 месяца Молдова, скорее всего, найдет постоянного поставщика газа, а именно в феврале-марте этот газ будет наиболее необходим Украине. Еще раз — это единственное пожелание со стороны Украины», — подчеркнул он, опровергнув распространенную рядом СМИ информацию, что якобы Украина собирается предоставить Молдове 1 млрд куб. метров газа, чтобы закрыть дело судьи Николая Чауса.