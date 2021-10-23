Ровенскую и Николаевскую области перевели в «красную» зону
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Со вторника, 26 октября, Ровенская и Николаевская области переходят в «красную» зону карантина.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр Кабмина Олег Немчинов, ссылаясь на решение Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 23 октября.
«Установить с 00 часов 00 минут 26 октября 2021 года «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Ровенской и Николаевской областей», — написал он.
Также Немчинов отметил, что на территории этих областей будут установлены ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для «красной» зоны.
В частности, в «красной» зоне разрешено посещать кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры и другие общественные места тем, кто полностью вакцинировался от коронавируса, работники учреждений тоже должны иметь полный курс вакцинации.
Кроме этого, школы и другие учебные заведения в «красной» зоне могут работать в обычном режиме только при условии, что вакцинированы 100% работников. В противном случае — дистанционная форма.
- Сейчас в «красной» зоне находятся Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Херсонская и Сумская области.
- За прошедшие сутки, 22 октября, в Украине обнаружили 23 229 новых случаев коронавируса, умерли 483 пациента. Также за эти сутки вакцинировали рекордное количество людей — 289 468.
- Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что в Украине отменят карантин, когда количество вакцинированного населения достигнет 70%.