Байден заверил, что США будут защищать Тайвань в случае военного нападения со стороны Китая

Новости

Pool / Pool

Президент США Джо Байден заверил, что Штаты будут защищать Тайвань в случае военного нападения со стороны Китая.

Об этом пишет Sky News.

Он отметил, что США взяли на себя определенные обязательства в вопросе защиты Тайваня. Но позже в Белом доме заверили, что позиция Штатов не изменилась.

США долгое время придерживаются «стратегической двусмысленности» в вопросе того, будут ли они вмешиваться в возможную войну Тайваня и Китая. В Белом доме подчеркнули, что Штаты «продолжат поддерживать самооборону Тайваня и продолжат выступать против любых односторонних изменений статус-кво».