Пик смертности от COVID только начинается. Секретарь СНБО призвал украинцев вакцинироваться

Новости

Евгений Малолетка

Украина только начинает входить в пик новой волны коронавируса, из-за чего с каждым днем будет расти количество летальных случаев среди COVID-больных.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны прогнозирует, что в ближайшее время в Украине будет более тысячи смертей за сутки.

«Мы сейчас только начинаем с вами входить в этот пик эпидемии, и большая проблема на сегодняшний день, когда не вакцинированные люди попадают в больницы. Поэтому мы имеем рекорд по людям, которые умерли от ковида. Это очень страшная ситуация. К большому сожалению, количество людей, которые будут погибать от COVID-19 может перевалить за тысячу человек в сутки», — отметил Данилов.

Он подчеркнул, что более 99% летальных случаев фиксируют именно среди невакцинированных пациентов.

«Те, кто отправляются на кладбища, это люди, которые не вакцинировались. Это 99,9% людей, которые не привились. Если и дальше кто-то хочет направлять своих родственников и близких туда, то можете продолжать делать вид, что вакцинироваться не надо», — добавил секретарь СНБО.

Глава СНБО напомнил, что сейчас в Украине в достаточном количестве есть качественные вакцины и созданы все условия для получения прививок.

Также во время заседания Совбеза министру здравоохранения поручили выполнить программу по вакцинации.

«Ляшко должен обеспечить выполнение программы по вакцинации, которая была принята ранее. Президент ставил задачу, чтобы она была выполнена максимально в сжатые сроки, до Нового года остается только 70 дней», — подчеркнул секретарь СНБО.