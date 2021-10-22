Ученые доказали, что африканские слоны утратили свои бивни из-за браконьеров

Новости

Thomas Retterath/Flickr

Группа ученых под руководством эволюционного биолога Шейна Кэмпбелл-Стейтона из Принстонского университета исследовала, почему африканские слоны утратили свои бивни с генетической точки зрения.

Они уверяют, что именно браконьеры ускорили эволюцию африканских слонов, из-за чего они стали чаще рождаться без бивней, пишет научный журнал Science.

Активные эволюционные изменения слонов происходили с 1977 до 1992 года. В этот период слонов активно убивали, поскольку в Мозамбике шла гражданская война, где обе стороны зависели от продаж полученных костей. Так, бивни приносили им деньги, которые были необходимы для войны.

Авторы изучили, как военные действия и активность браконьеров повлияли на популяцию слонов в национальном парке Горонгоса, Мозамбик. За это время количество африканских слонов сократилось на 90%. В то же время ученые выявили трехкратный рост числа самок слонов без бивней — с 18,5% до 50,9%.

Именно интенсивное истребление слонов с бивнями вызвало генетические изменения, подчеркивают ученые. Без бивней рождаются только самки, что доказывает связь этого изменения с полом.

Ученые предположили, что это связано с мутацией в Х-хромосоме, которая смертельна для мужской особи. Генетические изменения привели к тому, что в целом стало рождаться меньше слонов мужского пола, что может замедлить восстановление популяции, даже несмотря на то, что браконьерство в африканских парках уменьшилось.

Кроме того, ученые отметили, что животные без клыков питаются другой пищей, в основном, травой. Слоны с бивнями могут обдирать кору с деревьев. Изменения в рационе новой популяции могут изменить весь ландшафт африканской саванны.