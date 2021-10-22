Боевики на Донбассе ранили украинского военного, еще один получил боевую травму

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73 морской центр СпП им. кошевого атамана Антина Головатого / Facebook

В течение суток боевики на Донбассе девять раз обстреляли украинские позиции, вследствие чего один боец ВСУ получил ранение.

Об этом пишет пресс-центр ООС.

Неподалеку Золотого-4 враг дважды вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Красногоровки наемники стреляли из минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 100 мм, а в сторону Катериновки — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Позиции ВСУ в районе Новолуганского противник обстрелял дважды, используя крупнокалиберные пулеметы и ручные противотанковые гранатометы, а у Новозвановки враг применил противотанковый ракетный комплекс.

Вблизи Луганского обстрел велся из станковых противотанковых гранатометов.

Вследствие вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, еще один получил боевую травму. Воины находятся в больнице, их состояние удовлетворительное.

Чтобы заставить противника прекратить огневую активность наши защитники открывали огонь, не применяя запрещено Минскими договоренностями вооружения.