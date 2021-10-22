Американский регулятор подтвердил, что автопилот Tesla не причастен к резонансной аварии в Техасе
- Автор:
- Костя Андрейковец
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National Transportation Safety Board
Национальный совет по безопасности на транспорте США опубликовал отчет о расследовании аварии 2021 года в Техасе, когда якобы из-за автопилота Tesla Model S в ДТП погибли двое мужчин.
Регулятор пришел к выводу, что полиция ошиблась — во время аварии за рулем Tesla был человек. Это же утверждали в самой компании и Илон Маск.
По предварительным результатам, сиденья водителя и пассажира были заняты, а ремни безопасности пристегнуты во время аварии. В момент аварии Tesla двигалась со скоростью 107 км/ч, а педаль ускорения была вдавлена на почти 99%. Руль после аварии был сильно деформирован из-за удара, что указывает на наличие водителя в момент ДТП.
Регулятор пока не установил причины аварии, но по итогам расследования выпустит рекомендации для беспилотных автомобилей.
- 17 апреля в Техасе авто Tesla врезалось в дерево и загорелось, в результате инцидента погибли двое мужчин. Полиция сообщила, что ни один из них не находился за рулем. Автомобиль ехал ночью на высокой скорости, но вдруг съехал с дороги. Погибшим мужчинам было 59 и 69 лет.
- После аварии Илон Маск написал в Twitter, что автопилот не был включен, а функцию, которая позволяет технологии полностью взять управление, владелец не покупал.
- Власти США после этого начали расследование, а у Tesla стали дешеветь акции.