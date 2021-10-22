Американский регулятор подтвердил, что автопилот Tesla не причастен к резонансной аварии в Техасе

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National Transportation Safety Board

Национальный совет по безопасности на транспорте США опубликовал отчет о расследовании аварии 2021 года в Техасе, когда якобы из-за автопилота Tesla Model S в ДТП погибли двое мужчин.

Регулятор пришел к выводу, что полиция ошиблась — во время аварии за рулем Tesla был человек. Это же утверждали в самой компании и Илон Маск.

По предварительным результатам, сиденья водителя и пассажира были заняты, а ремни безопасности пристегнуты во время аварии. В момент аварии Tesla двигалась со скоростью 107 км/ч, а педаль ускорения была вдавлена на почти 99%. Руль после аварии был сильно деформирован из-за удара, что указывает на наличие водителя в момент ДТП.

Регулятор пока не установил причины аварии, но по итогам расследования выпустит рекомендации для беспилотных автомобилей.