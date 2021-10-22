Полиция открыла почти 800 дел о подделке COVID-сертификатов

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Петро Порошенко / Flickr

Полиция открыла почти 800 уголовных производств за подделку COVID-сертификатов и результатов ПЦР-тестов.

Об этом в видеообращении сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

По его словам, полиция ежедневно разоблачает мошенников и недобросовестных врачей, которые изготавливают фальшивые документы, а иногда и вносят их в базу.

Монастырский напомнил, что в Украине сейчас критическая ситуация с коронавирусом и наибольшая смертность с начала пандемии. Он призвал граждан сообщать о фактах подделки сертификатов на горячую линию киберполиции 0 800 50 51 70 или по номеру 102.

«Берегите свою жизнь и не разменивайте ее на подделки», — заявил министр.