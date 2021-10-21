Президент Литвы выступил за интеграцию Украины во внутренний рынок ЕС
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- София Телишевская
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Wikipedia / Augustas Didžgalvis
Президент Литвы Гитанас Науседа выступает за то, чтобы Украину, Грузию и Молдову полностью интегрировать во внутренний рынок Евросоюза.
Об этом он заявил на саммите ЕС в Брюсселе, отметив, что такое предложение должен внести сам Евросоюз, передает украинская служба Deutsche Welle.
«Очень важно подать четкий сигнал нашим восточным соседям, что ЕС готов к амбициозной стратегической политике в отношении стран «Восточного партнерства». Особенно «Ассоциированному трио» [Украине, Молдове и Грузии] мы должны послать очень четкий сигнал, что мы готовы к полной интеграции этих стран во внутренний единный рынок ЕС», — заявил Науседа.
Он отметил, что в декабре Европа должна использовать возможность саммита «Восточного партнерства», чтобы мотивировать Украину, Грузию и Молдову продолжить путь реформ и поощрять население смотреть на ЕС как на ближнюю перспективу объединения.
Саммит «Восточного партнерства» запланирован на 15 декабря 2021 года в Брюсселе. Это инициатива ЕС, направленная на укрепление связей с шестью странами: Украиной, Грузией, Молдовой, Азербайджаном, Арменией и Беларусью. В этом году Киев, Тбилиси и Кишинев, которые уже имеют соглашения об ассоциации с ЕС, создали «Ассоциированное трио». В то же время в Брюсселе довольно осторожно относятся к этой инициативе, потому что не хотят раскола «Восточного партнерства».
- Президент Литвы известен своей поддержкой Украины и осуждением России за нападения на территории чужих государств. В марте 2021 года Гитанас Науседа, вслед за своим американским коллегой Джо Байденом, также утвердительно ответил на вопрос, считает ли он убийцей Владимира Путина. Также он раскритиковал лидеров стран Евросоюза за мягкую позицию в отношении России. Кроме того, Литва первой из стран ЕС выступила против приглашения Владимира Путина на саммит ЕС.