Президент Литвы выступил за интеграцию Украины во внутренний рынок ЕС

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Wikipedia / Augustas Didžgalvis

Президент Литвы Гитанас Науседа выступает за то, чтобы Украину, Грузию и Молдову полностью интегрировать во внутренний рынок Евросоюза.

Об этом он заявил на саммите ЕС в Брюсселе, отметив, что такое предложение должен внести сам Евросоюз, передает украинская служба Deutsche Welle.

«Очень важно подать четкий сигнал нашим восточным соседям, что ЕС готов к амбициозной стратегической политике в отношении стран «Восточного партнерства». Особенно «Ассоциированному трио» [Украине, Молдове и Грузии] мы должны послать очень четкий сигнал, что мы готовы к полной интеграции этих стран во внутренний единный рынок ЕС», — заявил Науседа.

Он отметил, что в декабре Европа должна использовать возможность саммита «Восточного партнерства», чтобы мотивировать Украину, Грузию и Молдову продолжить путь реформ и поощрять население смотреть на ЕС как на ближнюю перспективу объединения.

Саммит «Восточного партнерства» запланирован на 15 декабря 2021 года в Брюсселе. Это инициатива ЕС, направленная на укрепление связей с шестью странами: Украиной, Грузией, Молдовой, Азербайджаном, Арменией и Беларусью. В этом году Киев, Тбилиси и Кишинев, которые уже имеют соглашения об ассоциации с ЕС, создали «Ассоциированное трио». В то же время в Брюсселе довольно осторожно относятся к этой инициативе, потому что не хотят раскола «Восточного партнерства».