НАПК в отчетах партий выявило признаки 30 уголовных нарушений. В списке и «Слуга народа»

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) за 9 месяцев работы по направлению предотвращения политической коррупции выявило признаки 30 уголовных нарушений в отчетах партий и составило 232 протокола об административных правонарушениях.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

С мая НАПК принимает все отчеты партий за все кварталы 2021 года только в электронном виде через Реестр отчетов POLITDATA. В нем зарегистрировались только 123 партии из 365, но среди них все партии, которые представлены в Верховной Раде.

В то же время очень мало партий подало отчеты, поскольку в конце марта 2020 года Верховная Рада разрешила партиям не подавать финотчеты до завершения «мероприятий по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной болезни». У политсил есть 40 дней на подачу после окончания карантина, при условии, что его не продлят. Пока у партий есть время до 9 февраля 2022 года.

С начала года НАПК проверило 352 отчета. 148 админпротоколов оформлено за нарушение порядка представления отчета, 84 протокола за нарушение порядка предоставления или получения взноса в поддержку партии, а 30 сообщений о признаках уголовного правонарушения в отчетах направлены в полицию.

Среди нарушителей — «Победа Пальчевского», Радикальная партия Олега Ляшко, «Слуга народа», «Доверяй делам», «Конгресс украинских националистов», «Блок Кернеса — Успешный Харьков», «Демократична сокира» и другие.