Верховная Рада уволила министра экологии Абрамовского

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Роман Абрамовський / Facebook

Верховная Рада на заседании 3 ноября уволила министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, который 19 октября написал заявление об увольнении.

За это решение проголосовали 322 депутата. По данным «Бабеля», на должность главы Министерства экологии претендует действующий замминистра Руслан Стрелец.

15 октября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что Министерство окружающей среды не в достаточном объеме выполняет указы президента, поэтому члены СНБО тогда поручили премьеру рассмотреть вопросы работы руководства министерства. Позже Абрамовский подтвердил, что подал в отставку после этого заседания СНБО. Также министр уточнил, что в целом Совет нацбезопасности контролирует выполнение 83 эко-заданий, из них выполнено 22.