Google сообщила об атаке «русскоговорящих» хакеров на блогеров YouTube

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Компания Google сообщила, что предотвратила массированную атаку «русскоговорящих» хакеров на более чем 4 тысячи блогеров YouTube.

Об этом компания сообщила в своем блоге.

Хакеры применяли вредоносную программу с конца 2019 года для получению доступа к cookie-файлам и паролям. В основном они вели вредоносную рассылку писем, которые имитировали сообщения от реально существующих организаций. Блогеры получали «предложения» о возможном сотрудничестве и когда жали на фишинговые ссылки, то отдавали доступ к своим аккаунтам на YouTube.

Хакеры продавали YouTube-каналы на закрытых форумах или использовали их для махинаций с криптовалютой. В среднем за аккаунт просили до $4 тысяч.

В Google сообщили, что заблокировали 1,6 млн фишинговых сообщений в Gmail и восстановили 99% пострадавших аккаунтов. Компания обратилась в Федеральное бюро расследований США.