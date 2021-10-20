В оккупированном Крыму людям старше 65 лет запретили выходить из дома до «особого» распоряжения
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Alexei Pavlishak \ TASS via Getty Images
В оккупированном Россией Крыму «власти» ужесточили карантин на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом и запретили покидать дома людям старше 65 лет до «особого» распоряжения.
Ограничения вступают в силу с 25 октября «указом» так называемого «главы» Крыма Сергея Аксенова.
Людям указанной возрастной группы будет разрешено покидать дома только в случае угрозы жизни и здоровью. Также на полуострове решили отменить льготный проезд в транспорте для этой категории людей.
Для остальных с 25 октября введут обязательные QR-коды, которые будут требовать для посещения мест общественного питания, музеев, торговых центров и так далее. Заведениям питания запретят работать после 23:00.
Все вышеуказанные ограничения будут действовать до «особого» распоряжения.
- Оккупационные «власти» ранее сообщали о том, что в Крыму ситуация с коронавирусом критическая и больницы почти забиты больными. По данным Минздрава РФ, на полуострове в течение недели выявляют более полутысячи больных коронавирусом ежесуточно.
- В самой России суточный прирост от 30 тысяч больных. Из-за стремительного распространения коронавируса президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. За прошлые сутки в РФ умерло более тысячи COVID-больных.