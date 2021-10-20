Суд заочно арестовал Азарова по делу о «Харьковских соглашениях»

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Гонтарь Владимир / УНИАН

Печерский райсуд Киева заочно арестовал бывшего премьер-министра Николая Азарова по делу о «Харьковских соглашениях» 2010 года.

Об этом сообщает пресс-служба бюро.

Азарова подозревают в совершении государственной измены по предварительному сговору группой лиц. Следователи установили, что содержание и условия соглашения между Украиной и Россией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины были навязаны президентом РФ Дмитрием Медведевым тогдашнему премьер-министру Украины накануне подписания в Москве 21 апреля 2010 года.

«Бывший премьер-министр Украины сознательно обеспечил визирование и согласование проекта документов уполномоченными должностными лицами. Таким образом он способствовал реализации интересов РФ на всех стадиях согласования проекта Соглашения и его имплементации», — говорится в сообщении.

Следователи ГБР получили оригиналы документов, свидетельствующих о «целенаправленных действиях экс-премьера Украины Николая Азарова в ущерб суверенитету и территориальной целостности государства». В дальнейшем эти действия способствовали оккупации Крыма.

«Эти поступки осуществлялись по предварительному сговору группой лиц с тогдашним президентом Виктором Януковичем, которому также сообщено о подозрении по этому уголовному производству, и он объявлен в розыск», — заявили в ГБР.

«Харьковские соглашения»

21 апреля 2010 года в Харькове тогдашние президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев подписали соглашение о продлении на 25 лет пребывания Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе. Украина на это согласилась в обмен на уменьшение цены российского газа (скидка в виде аннулирования таможенных сборов). При этом соглашение фактически не предоставляло никакого снижения цены на газ (перед этим ее намеренно повысили).

Из-за «Харьковских соглашений» увеличилось количество военных России на территории Украины. В дальнейшем эти военные Черноморского флота вместе с другими российскими военными вторглись на территорию Крыма, что привело к оккупации полуострова, которая продолжается с 20 февраля 2014 года.