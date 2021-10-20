В оккупированном Донецке продолжают блокировать работу ОБСЕ

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Фото УНИАН

В оккупированном Донецке из-за акций протеста якобы местных жителей продолжается блокирование миссии ОБСЕ. Оттуда не выезжают патрули.

Об этом пишет пресс-центр ООС.

«Продолжается блокирование офиса миссии в Донецке, СММ не удалось отправить оттуда ни один патруль для выполнения предусмотренных ее мандатом задач, что ключевым образом влияет на качество ее работы», — говорится в сообщении.

В то же время сотрудники ОБСЕ зафиксировали 70 единиц техники боевиков, расположенных вне определенных районов отвода войск.