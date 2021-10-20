Навальный получил главную премию ЕС в области прав человека
- Автор:
- София Телишевская
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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»
Российский оппозиционер Алексей Навальный получил премию «За свободу мысли» имени Сахарова в 2021 году.
Ее учредил Европарламент для вручения особо отличившимся в борьбе за права человека во всем мире. Денежный эквивалент премии — €50 тысяч.
Объявление премии должно состояться в ближайшее время на заседании Европарламента.
Сам Навальный сейчас находится в российской тюрьме. Его осудили за мошенничество и в феврале отправили за решетку до лета 2023 года.
- Навальный находится в колонии строгого режима в Покрове, в 100 километрах от Москвы. Его арестовали в январе 2021 года после возвращения в Россию из немецкой клиники Шарите. Там он лечился после отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок».
- 2 февраля 2021 года Навального суд отправил в колонию на 2 года и 8 месяцев по делу «Ив-Роше». Западные спецслужбы и журналисты-расследователи считают, что это сделали сотрудники ФСБ, но Кремль все отрицает и утверждает, что тюремное заключение Навального не носит политического характера.
- 11 августа Навальному предъявили новое обвинение — в создании «Фонда борьбы с коррупцией», который с августа 2021 года находится в перечне террористических организаций.