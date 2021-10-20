Навальный получил главную премию ЕС в области прав человека

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Российский оппозиционер Алексей Навальный получил премию «За свободу мысли» имени Сахарова в 2021 году.

Ее учредил Европарламент для вручения особо отличившимся в борьбе за права человека во всем мире. Денежный эквивалент премии — €50 тысяч.

Объявление премии должно состояться в ближайшее время на заседании Европарламента.

Сам Навальный сейчас находится в российской тюрьме. Его осудили за мошенничество и в феврале отправили за решетку до лета 2023 года.