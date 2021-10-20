Премьер Шмыгаль: В Украине не планируют вводить локдаун, единственная альтернатива — массовая вакцинация

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Пресс-служба Кабинета министров Украины

В Украине не планируют вводить полный локдаун, единственная альтернатива ему — массовая вакцинация.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил во время заседания правительства в среду, 20 октября.

Он отметил, что страна столкнулась с самыми большими вызовами за все время пандемии: сверхвысокое количество тяжелых случаев и госпитализаций. Пять областей перешли в «красную» зону, еще несколько регионов на очереди.

Шмыгаль отметил, что 94,2% госпитализированных за неделю были не вакцинированы. За сутки 19 октября сделали рекордное количество прививок — 225 тысяч. Областям поставили задачу максимально активизировать вакцинацию, чтобы в неделю по стране делали 1,5 млн прививок.

Параллельно на заседании Верховной Рады глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий заявил, что в киевский крематорий выстроилась очередь из катафалков с телами умерших от коронавируса, а 80% сотрудников Рады не носят маски, значительная часть депутатов, работников аппарата, секретариата и комитетов парламента не вакцинированы. Радуцкий попросил руководство Рады организовать в парламенте пункт для прививок.

Мэр Киева Виталий Кличко также отметил, что ситуация с коронавирусом в столице ухудшается ежедневно: «За прошедшие сутки в Киеве — более 1 тысячи новых больных и 29 летальных случаев. Более 500 человек попали в больницы. Большинство из них — в тяжелом состоянии. Койки в столичных больницах стремительно заполняются. Киев — на пороге «красной» зоны».