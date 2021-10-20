Королева Великобритании отказалась от звания «Старушка года»

Новости

WPA Pool / Pool / Getty Images

Королева Великобритании 95-летняя Елизавета II заявила, что чувствует себя молодой в душе, поэтому не может быть удостоена звания «Старушка года».

Организаторы обратились к личному секретарю монарха, чтобы узнать, рассматривает ли королева возможность принять эту награду сама. Глава премии, телеведущий Джайлс Брандрет сказал, что они получили «прекрасное письмо», в котором королева передала самые теплые пожелания, но отклонила предложение относительно звания.

«Ее Величество верит, что вы настолько стары, насколько вам кажется, потому королева не считает, что она соответствует этим критериям, чтобы принять [звание], и надеется, что вы найдете более достойного получателя», — говорится в письме Тома Лейнг-Бейкера, помощника личного секретаря королевы.

The Oldie

Вручение звания все же состоялось — его получила 90-летняя Лесли Карон. Это выдающаяся французская актриса и бывшая танцовщица. Награду вручила лично жена принца Чарльза Камилла, герцогиня Корнуолльская.

Елизавета ІІ же пошла по стопам своего покойного мужа принца Филиппа, который 10 лет назад также отказался получить это звание.

«Когда вам напоминают, что годы проходят все быстрее и со старой картины уже начинает отваливаться краска, это, разумеется, очень помогает настроению. Но приятно, что тебя вообще помнят», — сказал тогда Филипп.

Звание присуждает юмористический журнал The Oldie уже 29 лет подряд. Цель — отметить вклад старшего поколения в общественную жизнь. Среди предыдущих лауреатов: оскароносные актеры, нобелевские лауреаты и мать королевы, которая умерла в 2002 году в возрасте 101 года.