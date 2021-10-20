Исследование: вакцина от Pfizer на 93% защищает от коронавируса детей 12—17 лет
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- Алексей Ярмоленко
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Matt Allworth / Flickr
Вакцина от коронавируса компании Pfizer защищает от госпитализации детей 12—17 лет на 93%.
Об этом говорится в данных Центра по контролю и предотвращению заболеваний США, пишет The Guardian.
Исследование продолжалось с июня по сентябрь. Медики проанализировали данные 179 пациентов из 19 детских больниц.
97% госпитализированных детей были невакцинированные. Из них около 16% лежали под аппаратами жизнеобеспечения.
- Вакцина Pfizer в США уже доступна для детей в возрасте от 12 лет. Вакцина Pfizer — это первая вакцина от коронавируса, которая получила полное и окончательное одобрение властей США по стандартным правилам, а не в связи с чрезвычайной ситуацией. У 44 тысяч участников клинических испытаний антитела образовались в 91% случаев.
- Ранее Pfizer заявила, что для защиты от новых штаммов понадобится третья доза. В отчете компании говорится, что она в пять раз увеличивает количество антител.