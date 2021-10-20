The Verge: Компания Faсebook планирует изменить название
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Компания Facebook на следующей неделе сообщит об изменении названия своей соцсети.
Об этом сообщает профильное издание The Verge со ссылкой на источник, непосредственно осведомленный в этом вопросе.
Генеральный директор компании Марк Цукерберг планирует объявить об изменении названия на ежегодной конференции Connect 28 октября. Представитель Facebook отказался комментировать эту историю.
Компания хочет ассоциироваться не только с соцсетью Facebook, а объединить все свои продукты (Instagram, WhatsApp, Oculus и другие) и продолжить работу над «метавселенной». Концепцию метавселенной активно продвигает основатель Facebook Марк Цукерберг. В прошлом месяце компания выделила $50 миллионов на создание онлайн-мира, в котором люди смогут общаться в виртуальном пространстве. Facebook видит в Европе большой потенциал технологической индустрии.
Метавселенная — это единая виртуальная система, которая включает в себя ряд приложений и платформ. В ней можно коммуницировать, играть, работать, вести бизнес, учится и так далее. Свои метавселенные также планируют создавать Microsoft и Epic Games. Последние за основу берут онлайн-игру Fortnite. При этом Epic Games участвует в проекте Facebook.
- 4 октября в работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой. На этом фоне акции Facebook просели более чем на 5%, а Цукерберг потерял $6,3 миллиарда и опустился на шестое место в рейтинге от Forbes. Сбой в Facebook в целом привел к падению фондовых рынков. 5 октября Цукерберг извинился за сбой, а в Facebook заявили, что причиной стали изменения конфигурации маршрутизаторов.
- В этот же день в Сенате США выступила бывший менеджер по продукту Facebook Фрэнсис Хауген, которая была информатором СМИ, и передала десятки тысяч страниц внутренних исследований и документов компании. Она заявила, что Facebook знает о «токсическом» влиянии своего продукта на общество, но не хочет ничего менять, чтобы не терять прибыль. Цукерберг назвал это враньем.