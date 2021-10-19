Нацполиция назвала причину смерти брата умершего мэра Кривого Рога — отравился алкоголем

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

В полиции заявили, что смерть родного брата недавно умершего мэра Кривого Рога Константина Павлова наступила из-за отравления алкоголем.

Об этом пишет пресс-служба Нацполиции.

«Согласно официальному заключению судебно-медицинской экспертизы смерть криворожца наступила в результате токсического действия спиртов, случайного отравления алкоголем», — говорится в сообщении.

Вечером 18 октября стало известно о смерти Андрея Павлова — родного брата умершего мэра Кривого Рога Константина Павлова. Мужчина, который нашел тело Андрея Павлова, рассказал, что тот утром позвонил и попросил привезти воды, потому что плохо себя чувствовал. Когда мужчина приехал, то Павлов уже был мертв.