Глава Пентагона подтвердил поддержку Украины и призвал Россию прекратить войну на Донбассе

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Twitter / ZelenskyyUa

Министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Украину заявил, что Россия начала войну на Донбассе и препятствует мирному урегулированию конфликта. Он призвал Кремль прекратить войну на востоке Украины и дестабилизацию в Черном море.

«Давайте четко говорить, что Россия начала эту войну и Россия является тем камнем, который препятствует мирному урегулированию. Они начали нарушать территориальную целостность и суверенитет Украины», — подчеркнул Остин на совместном брифинге с министром обороны Украины Андреем Тараном в Киеве.

Глава Пентагона отметил, что с 2014 года США выделили более $2,5 млрд для Вооруженных сил Украины и в дальнейшем Белый дом продолжит оказывать Украине необходимую поддержку в фактической войне с Россией.

«Мы будем делать все возможное с нашей стороны, чтобы поддержать Украину, развивать ее способности защищать территориальную целостность и неприкосновенность», — заявил министр и призвал РФ прекратить дестабилизацию в Черном море и вдоль украинских границ, а также остановить кибератаки на США и их союзников.

В контексте ситуации безопасности он подчеркнул, что никакие третьи страны не имеют права влиять на определение Украиной своей будущей внешней политики, особенно в отношении вступления в НАТО.

«Ни одна третья страна не имеет права вето на вступление в НАТО. Украина, как я уже отметил, имеет право определять свою будущую внешнюю политику без внешнего вмешательства. Я скажу, что наша поддержка украинского суверенитета является непоколебимой, и мы будем продолжать работать вместе для того, чтобы заверить, что мы на правильном пути, и Украина может себя защитить», — сказал Остин.

Министры обороны США и Украины также обсудили укрепление партнерства в Черноморском регионе, чтобы противостоять действиям РФ.

«Этот регион является очень важным для нас, и мы продолжим нашу поддержку нашим партнерам для обеспечения безопасности в этом регионе», — сказал американский министр.

Он отметил, что изменений в позицияи и возможностях США нет.

Напомним, что когда весной 2021 года Россия начала стягивать свои войска к украинской границе, Остин пообещал поддержку Украине в случае эскалации.