Рада разблокировала подписание закона об олигархах

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Верховна Рада України

Верховная Рада провалила голосование за 12 проектов постановлений, которые блокировали подписание законопроекта об олигархах. Теперь его передадут на подпись главе парламента Руслану Стефанчуку, а затем — президенту Владимиру Зеленскому.

Постановления отклонили на заседании Рады во вторник, 19 октября.

11 проектов постановлений зарегистрировали народные депутаты партии «Европейская солидарность», еще одну — два депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь». В них были претензии к процедуре, по которой принимали закон, и требования отменить результаты голосования. Напомним, что оно происходило по сокращенной процедуре, поэтому Рада рассмотрела лишь 13 поддержанных комитетом поправок вместо более 1 200. Оппозиционные фракции заявляли, что таким образом в стране устанавливается диктатура.

Кроме этого, авторы поправок от ОПзЖ заявили, что были нарушены права народного депутата на обсуждение поправок и предложений, а также на заблаговременное предоставление материалов до дня рассмотрения.

Предыдущий глава парламента, а сейчас внефракционный народный депутат Дмитрий Разумков в комментарии «Цензор.Нет» заявил, что если Стефанчук подпишет закон, это станет основанием для обжалования в Конституционном суде. Разумков считает, что подписывать должен он, ведь он возглавлял Раду в день принятия закона. Однако Стефанчук с этим не согласен и заявляет, что ни Конституция, ни законы Украины таких ограничений не предусматривают.