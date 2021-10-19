Украину могут исключить из «зеленого списка» Евросоюза из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. В МИД объяснили, что это значит
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Barbara Evening / Pixabay
Украину могут исключить из так называемого «зеленого списка» Евросоюза, если ситуация с коронавирусом в стране ухудшится. В списке находятся страны, для граждан которых рекомендуется снимать COVID-ограничения на въезд.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко рассказал, что будет, если Европейский Союз примет решение об исключении.
В ЕС обновляют «зеленый список» каждые две недели. Исключение Украины не будет отменять действие безвиза и не предусматривает закрытия границ для украинцев, а только введет временные ограничения на туристические поездки. С улучшением ситуации с коронавирусом страну могут вернуть в список.
Николенко отметил, что решение об исключении не устанавливает автоматически новые правила пересечения границы, а лишь дает рекомендации членам Евросоюза. Окончательное решение об ограничениях того или иного типа поездок каждая страна ЕС принимает самостоятельно.
Спикер МИД акцентировал внимание на том, что вакцинация есть и будет одним из ключевых условий для путешествий.
- По состоянию на 19 октября в Украине наблюдается рост заболеваемости COVID-19. В «красной» карантинной зоне пять областей, а некоторые города усилили противоэпидемические меры.
- В Украине полностью вакцинировано 6,5 млн человек, что составляет всего 14,9%. Это очень низкий показатель.